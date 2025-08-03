مأساة في المقطم.. شخص يشعل النار في نفسه بجوار موقف الأتوبيس

كتب - محمد شعبان:

في مشهد صادم هز منطقة مساكن النيل بالمقطم، أبلغ الأهالي عن اشتعال سيارة بالقرب من موقف الأتوبيس، لكن الحقيقة كانت أبشع من مجرد حادث.

مع وصول فرق الإنقاذ، تبين بالفحص إنها محاولة انتحار مروعة، حيث أقدم شخص على إشعال النار في نفسه.

الضحية تم نقله في حالة حرجة إلى مستشفى زايد آل نهيان، مصاب بحروق من الدرجة الأولى في الوجه والصدر، وسط صدمة من شهود العيان وأسئلة دون إجابة.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102. وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.