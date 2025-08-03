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ضبط سيدة حاولت إتلاف إطار سيارة نقل بالشرقية

05:50 م الأحد 03 أغسطس 2025

المتهمة

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القاهرة - مصراوي:

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعى تظهر خلاله سيدة تحاول إتلاف إطار سيارة نقل وقطع الوصلات الكهربائية الخاصة بها باستخدام سلاح أبيض بالشرقية.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبة الواقعة (ربة منزل – مقيمة بالشرقية) وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة لرفضها توقف قائد السيارة بورشة للصيانة أسفل العقار محل سكنها.

ضبطت الشرطة السلاح المستخدم وتحرر المحضر اللازم.

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فيديو الشرقية سيارة نقل ورشة صيانة
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