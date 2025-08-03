بينهم 3 أجانب.. قرار من الجنايات بشأن محاكمة 16 متهما في "منصات القروض"

كتب - رمضان يونس:

قررت الدائرة "3" جنايات الجيزة، اليوم الأحد، تأجيل جلسة محاكمة 16 متهم بينهم 3 أجانب (ماليزي و صيني وسودانية)، على خلفية اتهامهم بتهديد وابتزاز مواطنين باستخدام صور خاصة وربطها بمحتوى منافٍ للآداب، لإجبارهم على سداد مستحقات "قروض"، إلى جلسة اليوم الرابع من انعقاد الدائرة بشهر أكتوبر المقبل لتعذر حضور المتهمين من محبسهم.

وكشفت النيابة العامة في أوراق الدعوى، أن المتهمين قاموا بتهديد عدد من المواطنين، عبر رسائل مكتوبة أرسلت من خلال تطبيقات التواصل الاجتماعي، وتضمنت عبارات تهديد بإفشاء أمور مخلة بالشرف ونشرها وإرسالها إلى ذويهم، مطالبين في المقابل بمبالغ مالية غير مستحقة، وذلك خلال الفترة من عام 2022 حتى 2025، داخل نطاق قسم شرطة العمرانية بمحافظة الجيزة.

وأضافت النيابة أن المتهمين أنشأوا وأداروا واستخدموا تطبيقات تواصل اجتماعي على شبكة الإنترنت بقصد تهديد الضحايا وانتهاك حرمة حياتهم الخاصة، من خلال إرسال رسائل إلكترونية إلى ذويهم دون موافقتهم، كما قاموا بنشر أخبار وصور خاصة بالمجني عليهم عبر وسائل تقنية معلومات دون رضاهم، مما يمثل انتهاكًا صريحًا لخصوصيتهم.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين تعمدوا استخدام تقنيات معلوماتية لمعالجة معطيات شخصية تتعلق بالمجني عليهم، ودمجها بمحتوى منافٍ للآداب بطريقة تنال من شرفهم واعتبارهم، كما أساءوا استخدام أجهزة الاتصال بهدف مضايقة الضحايا وإزعاجهم.

وجاء في أوراق الدعوى رقم 4936 لسنة 2025، أن المتهمين هم: "إسراء .ع"، و"سلمى. ع"، و"حسام. أ"، و"ياسين. ع"، و"هايدي. أ"، و"جهاد. خ"، و"آلاء. م"، و"عفراء. م" (سودانية الجنسية)، و"يتو هونج" (ماليزي الجنسية)، و"لي كيو" (صيني الجنسية)، و"إيمان. ح"، و"حبيبة. م"، و"إيمان. ع"، و"مارينا. ر"، و"كريمة. ع"، و"سمر. ع".

وخلال استجواب المتهمين الثلاثة الأوائل أمام النيابة، أقروا بارتكابهم الواقعة، وتهديدهم للمجني عليهم كتابةً بنسب أمور مخلة إذا لم يستجيبوا لمطالبهم المالية.

واستمعت النيابة لأقوال الضحايا، حيث أفاد أحدهم – يعمل "معلم أول" – بأنه أثناء تصفحه موقع "فيسبوك"، شاهد إعلانًا لتطبيق يقدم قروضًا مالية، فقام بتحميله للحصول على قرض بمبلغ زهيد، إلا أنه بعد فترة قصيرة تلقى تهديدًا كتابيًا من أحد الأشخاص بنشر أمور مخلة إذا لم يسدد المبلغ المطلوب.

وأكد تقرير الفحص الفني الصادر عن الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات وجود أدلة وعبارات تهديد كتابي على الهواتف المضبوطة بحوزة المتهمين الثلاثة الأوائل.

وفي السياق ذاته، ألقت إدارة مباحث مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات القبض على 5 من مسؤولي تطبيق "القروض الإلكترونية"، بعد بلاغ تقدم به مواطن أكد فيه قيام أحد مسؤولي التطبيق بإرسال مبلغ 715 جنيهًا من محفظة إلكترونية إلى هاتفه، ثم إرسال رسائل تهديد إلى أحد أقاربه تتضمن عبارات مسيئة وتشويه للسمعة، لإجباره على دفع 1500 جنيه كرسوم قرض مزعومة.

و أحالت نيابة جنوب الجيزة الكلية، برئاسة المستشار محمود غيطاس، المحامي العام الأول، 16 متهمًا – بينهم 3 أجانب – إلى محكمة الجنايات العاجلة، على خلفية اتهامهم بتهديد وابتزاز مواطنين باستخدام صور خاصة وربطها بمحتوى منافٍ للآداب، لإجبارهم على سداد مستحقات "قروض".

ويُذكر أن التطبيق المذكور يُحمّل عبر متجر "جوجل بلاي" لأجهزة الأندرويد فقط، ويعتمد على منح قروض مقابل الحصول على أذونات واسعة تشمل الوصول إلى الكاميرا، الموقع الجغرافي، الرسائل النصية، جهات الاتصال، والمعلومات الشخصية، وفي حال رفض المستخدم لهذه الأذونات، لا يعمل التطبيق.

ويشترط التطبيق عند التسجيل إرسال صورة لبطاقة الرقم القومي من الوجهين، بالإضافة إلى صورة شخصية حية باستخدام الكاميرا، مع تحديد فترة سداد لا تتجاوز 7 أيام. وفي حال التأخير عن السداد، يتم تهديد المستخدم بنشر صوره ومعلوماته الشخصية مع عبارات مهينة إلى قائمة جهات الاتصال المسجلة لديه.