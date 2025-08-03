فيديوهات خادشة و"مصادر الثروة".. أبرز اتهامات التيك توكر المقبوض عليهم

كتب- صابر المحلاوي:

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 7 تيك توكرز، لاتهامات تنوعت بين نشر محتوى خادش للحياء والاعتداء على قيم المجتمع والمبادئ الأسرية، مرورًا بالتشهير بالآخرين، ووصولًا إلى جرائم جنائية كحيازة أسلحة نارية غير مرخصة ومواد مخدرة.

ويرصد "مصراوي" أبرز التهم التي يواجهها المتهمون على النحو التالي:

"شاكر محظور"

لم تمضِ ساعات على البلاغات المقدمة ضد المعروف بلقب "شاكر محظور"، حتى تم ضبطه من قبل قوة تابعة لمديرية أمن القاهرة، بتهمة نشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن اعتداءً على القيم والمبادئ الأسرية.

وعُثر بحوزة المتهم على سلاح ناري غير مرخص، كما تم ضبط مدير أعماله الذي كان برفقته، وعُثر بحوزتهما على كمية من مخدر الحشيش والآيس.

وبمواجهتهما، اعترف المتهمان بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد التعاطي، وأقرا بنشرهما مقاطع الفيديو بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

"مداهم"

على خلفية ما نُشر من مقاطع مثيرة للجدل، تحركت الأجهزة الأمنية وتمكنت من ضبط صانع المحتوى المعروفة بلقب "مداهم"، لاتهامه بنشر مقاطع فيديو تحتوي على ألفاظ خادشة للحياء، تمثل خروجًا سافرًا على الآداب العامة.

وتمكنت القوات من ضبط المتهم في القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، وعُثر بحوزته على مبالغ مالية بعملات محلية وأجنبية، ومشغولات ذهبية، بالإضافة إلى كمية من مخدري الحشيش والأفيون.

وبمواجهته، اعترف "مداهم" بنشره للمقاطع المشار إليها على صفحته بهدف زيادة المشاهدات وتحقيق مكاسب مادية، كما أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد التعاطي.

"سوزي"

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على صانعة المحتوى المعروفة بلقب "سوزي"، وذلك بعد تلقي بلاغات تتهمها بنشر مقاطع فيديو تحتوي على ألفاظ خادشة للحياء وخروج على الآداب العامة، بالإضافة إلى إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي. وخلال مواجهتها، اعترفت "سوزي" بأن دافعها كان زيادة نسب المشاهدات وجني الأرباح المالية.

"أم مكة" و"أم سجدة"

في حملة استهدفت المحتوى المتجاوز للقيم، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط كلًا من "أم مكة" و"أم سجدة"، بعد التحقق من تورطهما.

وتضمنت الاتهامات نشرهما مقاطع فيديو تحتوي على ألفاظ خادشة للحياء، والخروج على الآداب العامة، بالإضافة إلى إثارة الشكوك حول مصادر ثرواتهما.

وبعد ضبطهما، اعترفت المتهمتان بنشر تلك الفيديوهات بهدف وحيد هو زيادة نسب المشاهدات على صفحاتهما وتحقيق أرباح مالية. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما.

"مروة يسري"

في استجابة لبلاغ رسمي من فنانة شهيرة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعة المحتوى مروة يسري، التي تدعي انتسابها لإحدى العائلات المعروفة.

وجاء في البلاغ أن "يسري" قامت بنشر مقاطع فيديو تشهر بها وتتهمها زورًا بالاتجار في الأعضاء البشرية.

وتمكنت القوات من ضبط المتهمة في محافظة الإسكندرية، وعثرت بحوزتها على هاتفين محمولين، كشف الفحص الفني لأحدهما عن وجود محفظة مالية إلكترونية بها مبالغ محولة من الخارج، وبمواجهتها، أقرت باختلاقها تلك الادعاءات بهدف رفع نسب المشاهدات على صفحتها وتحقيق مكاسب مادية.

"قمر الوكالة"

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على صانعة محتوى أخرى تُعرف بلقب "قمر الوكالة"، ووجهت لها اتهامات مماثلة تتعلق بنشر محتوى خادش للحياء. وقد أقرت هي الأخرى بنشرها لتلك المقاطع بهدف تحقيق الشهرة والمال.

مقدم البلاغات ضد عدد من صناع المحتوى

وقال المحامي أشرف فرحات، مقدم البلاغات ضد عدد من صناع المحتوى، إن نشاطًا واسعًا لغسل الأموال يُمارس عبر تلك المنصات، تحت غطاء الهدايا الرقمية التي يتلقاها البث المباشر، موضحًا أن بعضها يأتي عبر تحويلات مالية خارجية، ويتم تمريرها داخل البلاد كمكاسب رقمية مزعومة.

وأشار "فرحات" إلى أن حملته "تطهير المجتمع" لا تستهدف الأفراد بل السلوكيات التي تهدد الوعي العام، وتستغل شهرة وهمية لتحقيق أرباح غير مشروعة، داعيًا الدولة إلى مواصلة التصدي لهذه الظواهر بكل حزم.

طلب رسمي لحظر تطبيق "تيك توك" في مصر

في سياق موازٍ، أعلنت النائبة مي غيث، عضو مجلس النواب، عن تقدمها بطلب رسمي لحظر تطبيق "تيك توك" في مصر، محذّرة من خطورته على القيم المجتمعية، ووصفته بأنه "أخطر من المخدرات" بسبب ما يروّج له من انحلال وتدمير لقيم الانضباط والسلوك.

وأوضحت النائبة أن التطبيق أصبح بيئة خصبة لتمجيد الجهل والانحراف، وتغييب القدوات الحقيقية من شباب مصر الواعي، مطالبة بتحرك عاجل لوقف هذا النزيف القيمي، والحفاظ على أجيال المستقبل من خطر الانزلاق وراء نماذج مشبوهة.

وزارة الداخلية

تأتي هذه التحركات في إطار سياسة وزارة الداخلية للتصدي للظواهر السلبية المنتشرة عبر الإنترنت، خاصة ما يمس الأمن المجتمعي أو يسيء إلى الأخلاق العامة، مع التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتورطين في مثل هذه الوقائع.

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