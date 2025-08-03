كتب - أحمد أبوالنجا:

نظّمت هيئة الرقابة الإدارية، بالتعاون مع النيابة العامة، برنامجًا تدريبيًا متخصصًا بعنوان "جرائم الكسب غير المشروع وغسل الأموال"، وذلك خلال شهر يوليو الماضي، بمشاركة نخبة من أعضاء النيابة العامة والجهات المعنية.

وقالت النيابة العامة في بيان لها إن تنظيم البرنامج يأتي في إطار حرصها على تعزيز كفاءة أعضائها في التصدي للجرائم المالية ذات الطبيعة الخاصة، وفي مقدمتها جرائم الفساد المالي، لما تمثله من تهديد مباشر لثقة المجتمع في مؤسسات الدولة.

وتناول البرنامج الجوانب النظرية والتطبيقية لهذه الجرائم، من خلال عرض تحليلي لمفهوم الفساد وأسبابه وآثاره، والإطار التشريعي المنظم لجرائم الكسب غير المشروع وغسل الأموال، مع بيان الفروق الجوهرية بينهما، إلى جانب استعراض دور هيئة الرقابة الإدارية في مواجهتها.

كما سلط البرنامج الضوء على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وأبرز آليات التعاون الإقليمي والدولي في مجال التحقيق وتتبع الأموال، بما يعزّز من فاعلية الجهود الوطنية في هذا المجال.

وتضمّن البرنامج كذلك ورش عمل تطبيقية هدفت إلى صقل مهارات المشاركين من خلال التدريب العملي على إعداد محاضر التحقيق وتحليل الوقائع المرتبطة بالقضايا المالية، بما يعزّز من قدراتهم في التعامل مع هذا النوع المعقّد من القضايا.

وشهد البرنامج تفاعلًا ملحوظًا من المشاركين، الذين أعربوا عن تقديرهم للمحتوى العلمي المتميز، مؤكدين ارتباطه الوثيق بواقع العمل، وأهميته في دعم جهود مكافحة الفساد وتحقيق العدالة الناجزة.

ويأتي هذا البرنامج في إطار تنفيذ استراتيجية النيابة العامة للتدريب المستمر، وحرصها على مواكبة التطورات التشريعية والمؤسسية في مجال مكافحة الفساد، دعمًا لمبادئ الشفافية والمساءلة.