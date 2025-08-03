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"أنا بعمل إعلانات بس".. ماذا قالت سوزي الأردنية في اتهامها ببث فيديوهات تخدش الحياء؟

04:04 م الأحد 03 أغسطس 2025

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كتب - أحمد عادل:

استمعت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة، اليوم الأحد، إلى أقوال البلوجر "مريم أيمن"، المعروفة إعلاميًا بـ"سوزي الأردنية"، في واقعة اتهامها ببث مقاطع فيديو تخدش الحياء العام، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال التحقيقات، نفت "سوزي الأردنية" الاتهامات المنسوبة إليها، مؤكدة أنها تعمل في مجال الدعاية والإعلانات لصالح عدد من الشركات، ولم تنشر أي مقاطع تحتوي على ألفاظ أو إيحاءات خادشة.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد ألقت القبض على المتهمة، بعد تلقي عدة بلاغات تتهمها بنشر محتوى يتضمن ألفاظًا وإيحاءات غير لائقة، والترويج لمواد تخرج عن الآداب العامة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف تحقيق نسب مشاهدات عالية وجني أرباح مالية.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت القوات الأمنية من ضبط المتهمة بالقاهرة، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة، واعترفت بأنها كانت تهدف إلى تحقيق مكاسب مادية من وراء تلك المقاطع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

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