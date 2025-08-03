"أنكرت التهم المنسوبة إليها".. قرار قضائي جديد بشأن البلوجر "أم سجدة"
03:55 م الأحد 03 أغسطس 2025
كتب - أحمد عادل:
قرر قاضي المعارضات بمحكمة الجنح، اليوم الأحد، تجديد حبس البلوجر الشهيرة بـ"أم سجدة"، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في اتهامها بنشر مقاطع فيديو تحتوي على ألفاظ خادشة للحياء.
وأنكرت البلوجر المعروفة بـ"أم سجدة" أمام جهات التحقيق، تهمة التربح من وراء الفيديوهات الخادشة للحياء، وإساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن الفيديوهات المتداولة تم نشرها بغرض الترفيه، ولا تتربح من ورائها.
كانت النيابة العامة أمرت بالتحفظ على الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزة المتهمة أثناء القبض عليها، إلى جانب التحفظ على بعض مقاطع الفيديو محل التحقيق، وطلبت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة.
كانت أجهزة وزارة الداخلية، تلقت عدة بلاغات ضد صانعتَي محتوى،(أم سجدة، وأم مكة) تتهمهما بنشر مقاطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظًا وإيحاءات خادشة للحياء، وخروجًا عن الآداب العامة، فضلًا عن التشكيك في مصادر ثرواتهما.
وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمتين (ربتا منزل – مقيمتان بمحافظتي القاهرة والقليوبية)، وبمواجهتهما أقرتا بتصوير ونشر مقاطع الفيديو المشار إليها بهدف زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية من منصات التواصل.
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