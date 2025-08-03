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ضربه بـ"مفك" في وجهه.. مشاجرة عنيفة بالشرقية بسبب منقولات الطلاق (تفاصيل)

03:17 م الأحد 03 أغسطس 2025

مشاجرة عنيفة بالشرقية بسبب منقولات الطلاق

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كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله أحد الأشخاص مصابًا أثناء مشاجرة بمحافظة الشرقية.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه بالفحص تبين أنه بتاريخ 30/7/2025 ورد بلاغ لمركز شرطة ديرب نجم بالشرقية من (عامل – الظاهر بمقطع الفيديو – مقيم بدائرة المركز)، بتضرره من (سائق – مقيم بدائرة المركز) لقيامه بالتعدي عليه باستخدام "مفك"، ما أحدث إصابته بجرح قطعي في الوجه، وذلك إثر مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة، أثناء قيام المُبلِّغ بتسليم المنقولات الزوجية لطليقته تنفيذًا لقرار المحكمة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المشكو في حقه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، مبررًا ذلك بقيام المُبلِّغ بسبّه أثناء قيامه بتحميل المنقولات الخاصة بطليقة المذكور.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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