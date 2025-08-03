كتب- رمضان يونس:

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق كبير اندلع داخل مخزن بعقار مكوَّن من 3 طوابق بشارع ترعة الزمر، دون وقوع إصابات.

كانت غرفة عمليات النجدة بالجيزة قد تلقت بلاغًا يفيد بتصاعد أدخنة ونيران كثيفة في أحد العقارات بشارع ترعة الزمر.

وعلى الفور، دفعت قوات الحماية المدنية بـ4 سيارات إطفاء لسرعة السيطرة على الحريق، ومنع امتداد ألسنة اللهب إلى باقي طوابق العقار أو المباني المجاورة.

وبعد نحو 30 دقيقة من جهود مكثفة، نجحت القوات في محاصرة النيران والسيطرة على الحريق، وتجرى حاليًا عمليات التبريد لمنع تجدد الاشتعال مرة أخرى.

كما فرضت قوات الشرطة كردونًا أمنيًا بمحيط العقار، لحين انتداب فريق من البحث الجنائي لمعاينة موقع الحريق، وتحديد أسبابه وملابساته وحصر الخسائر.