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صور وفيديو | حريق هائل يلتهم مخزن خشب في الجيزة.. والحماية المدنية تسيطر

02:09 م الأحد 03 أغسطس 2025
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كتب- رمضان يونس:

اندلع حريق هائل داخل مخزن خشب يقع في عقار مكوّن من 3 طوابق بشارع ترعة الزمر بمنطقة الجيزة، دون وقوع إصابات.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن خردة بشارع عثمان، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بسيارات الإطفاء إلى موقع الحريق.

وتم فرض كردون أمني لمنع امتداد النيران إلى العقارات المجاورة، وجارٍ السيطرة على الحريق.

وقد تم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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حريق مخزن خشب الحماية المدنية شارع ترعة الزمر
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