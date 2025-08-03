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فيديو مثير.. كيف تم نهب مليون دولار من متجر بأمريكا في 240 ثانية؟

12:47 م الأحد 03 أغسطس 2025

عملية سطو

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وكالات

في عملية سطو جريئة لم تستغرق أكثر من 4 دقائق، اقتحم لصّان مستودعًا في مدينة رانشو كوكامونغا بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وتمكّنا من سرقة مجوهرات تُقدّر قيمتها بمليون دولار، وفقًا لما أكده أصحاب المتجر.

وقد أثارت العملية، التي وثّقتها كاميرات المراقبة، صدمة وغضبًا في أوساط العاملين، خاصة في ظل التغطية التأمينية المحدودة، ما دفع المتجر إلى عرض مكافأة قدرها 100 ألف دولار لمن يُساهم في استعادة المسروقات.

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عملية سطو متجر بأمريكا نهب متجر بأمريكا
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