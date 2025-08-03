كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من القبض على التيك توكر شاكر محظور، لاتهامه بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الأحد، إنه في إطار ورود عدة بلاغات ضد صانع محتوى (شاكر محظور،)، لنشره مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن الاعتداء على القيم والمبادئ الأسرية، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المذكور (مقيم بمحافظة القاهرة)، وبحوزته سلاح ناري "غير مرخص"، وكان برفقته "مدير أعماله"، حيث تم ضبط كمية من مخدري "الحشيش – أيس" بحوزتهما. وبمواجهتهما، اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد التعاطي، ونشر المقاطع المشار إليها على صفحة الأول بمواقع التواصل الاجتماعي بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وتأتي هذه التحركات في إطار سياسة وزارة الداخلية للتصدي للظواهر السلبية المنتشرة عبر الإنترنت، خاصة ما يمس الأمن المجتمعي أو يسيء إلى الأخلاق العامة، مع التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتورطين في مثل هذه الوقائع.

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