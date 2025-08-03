ترسانة سلاح بـ22 مليون جنيه.. عنصران شديدا الخطورة يُسقطان قبل التوزيع



كتب - علاء عمران:

أحبط قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، محاولة عنصرين جنائيين شديدي الخطورة جلب كمية ضخمة من الأسلحة النارية غير المرخصة إلى داخل البلاد بهدف الاتجار بها.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين في المنطقة الجنوبية وبحوزتهما 105 قطعة سلاح ناري، شملت: رشاش جرينوف، 100 بندقية آلية، 4 طبنجات، إضافة إلى كمية كبيرة من الطلقات النارية، وقد قُدّرت القيمة المالية للمضبوطات بنحو 22 مليون جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمَين، ويجري استكمال التحقيقات.