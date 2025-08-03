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القبض على "قمر الوكالة".. والداخلية تعلن التفاصيل

11:30 ص الأحد 03 أغسطس 2025

قمر الوكالة

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كتب - علاء عمران:

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض على صانعة المحتوى المعروفة باسم "قمر الوكالة"، والمقيمة بدائرة قسم شرطة إمبابة بمحافظة الجيزة، وذلك عقب ورود عدد من البلاغات ضدها تتهمها بنشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء، ومحتوى يُخالف الآداب العامة.

وقالت الوزارة في بيان لها، الأحد، إنه عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمة، وبمواجهتها أقرت بقيامها بنشر تلك المقاطع بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية من وراء التفاعل.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتأتي هذه التحركات في إطار سياسة وزارة الداخلية للتصدي للظواهر السلبية المنتشرة عبر الإنترنت، خاصة ما يمس الأمن المجتمعي أو يسيء للأخلاق العامة، مع التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتورطين في مثل هذه الوقائع.

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