القبض على "قمر الوكالة".. والداخلية تعلن التفاصيل

كتب - علاء عمران:

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض على صانعة المحتوى المعروفة باسم "قمر الوكالة"، والمقيمة بدائرة قسم شرطة إمبابة بمحافظة الجيزة، وذلك عقب ورود عدد من البلاغات ضدها تتهمها بنشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء، ومحتوى يُخالف الآداب العامة.

وقالت الوزارة في بيان لها، الأحد، إنه عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمة، وبمواجهتها أقرت بقيامها بنشر تلك المقاطع بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية من وراء التفاعل.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتأتي هذه التحركات في إطار سياسة وزارة الداخلية للتصدي للظواهر السلبية المنتشرة عبر الإنترنت، خاصة ما يمس الأمن المجتمعي أو يسيء للأخلاق العامة، مع التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتورطين في مثل هذه الوقائع.

اقرأ أيضا:

الداخلية تكشف لماذا ألقت القبض على "سوزي الأردنية"؟

بـ حشيش وأفيون.. تفاصيل القبض على "مداهم" بالقليوبية

بعد بيان الداخلية.. تعرف على الاتهامات الموجهة لـ"أم مكة" و"أم سجدة"

القبض على "علياء قمرون" بتهمة الإساءة للآداب العامة

"عايز رخصة كلّمني".. سقوط بلوجر جديدة في قبضة الأمن بأكتوبر

الداخلية تكشف تفاصيل ضبط بلوجر زعمت أنها "بنت الرئيس مبارك" وشهرت بفنانة