شرطة التموين تضبط 10 أطنان دقيق بلدي مدعم في يوم واحد



كتب - علاء عمران:



واصل قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة ومديريات الأمن، حملاته المكبرة لضبط الجرائم التموينية على مستوى الجمهورية، في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة التلاعب بالسلع الأساسية.

وأسفرت الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من القضايا المرتبطة بالمخابز السياحية والمخابز المدعمة، حيث تم ضبط أكثر من 10 أطنان من الدقيق الأبيض والدقيق البلدي المدعم المُستخدم في غير الغرض المخصص له.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع القضايا، وجارٍ مواصلة الحملات لضبط المخالفين وحماية الدعم من التلاعب.