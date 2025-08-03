إعلان

ضبط 680 دراجة نارية بسبب عدم ارتداء الخوذة

11:12 ص الأحد 03 أغسطس 2025

ارتداء الخوذة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - علاء عمران:

ضبطت أجهزة وزارة الداخلية 680 مخالفة لقائدي الدراجات النارية، بسبب عدم الالتزام بارتداء الخوذة، في إطار جهودها لتعزيز السلامة المرورية والحد من الحوادث.

وكانت الوزارة قد ناشدت قائدي الدراجات النارية بضرورة ارتداء الخوذة، كما دعت قائدي السيارات إلى الالتزام بالحارات المرورية المخصصة، بما يضمن السيولة المرورية ويقلل من الحوادث، ويجنبهم المساءلة القانونية.

وتؤكد وزارة الداخلية أن هذه الحملات تأتي في إطار حرصها على سلامة المواطنين والحفاظ على أرواحهم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عدم ارتداء الخوذة وزارة الداخلية دراجة نارية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

رسميا.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى علمي وأدبي 2025
ارتفاع الدين العام على الحكومة إلى 14.686 تريليون جنيه بنهاية مارس
انخفاض الحرارة ورياح.. الأرصاد تكشف طقس الساعات المقبلة