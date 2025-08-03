ضبط 680 دراجة نارية بسبب عدم ارتداء الخوذة

كتب - علاء عمران:

ضبطت أجهزة وزارة الداخلية 680 مخالفة لقائدي الدراجات النارية، بسبب عدم الالتزام بارتداء الخوذة، في إطار جهودها لتعزيز السلامة المرورية والحد من الحوادث.

وكانت الوزارة قد ناشدت قائدي الدراجات النارية بضرورة ارتداء الخوذة، كما دعت قائدي السيارات إلى الالتزام بالحارات المرورية المخصصة، بما يضمن السيولة المرورية ويقلل من الحوادث، ويجنبهم المساءلة القانونية.

وتؤكد وزارة الداخلية أن هذه الحملات تأتي في إطار حرصها على سلامة المواطنين والحفاظ على أرواحهم.