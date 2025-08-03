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ضبط 128 ألف مخالفة مرورية متنوعة و21 متعاطيًا على "الإقليمي"

11:10 ص الأحد 03 أغسطس 2025

حملات مرورية

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كتب - علاء عمران:

كثّفت أجهزة وزارة الداخلية من حملاتها المرورية على الطرق والمحاور بمختلف محافظات الجمهورية لضبط المخالفات وتحقيق الانضباط.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 127,560 مخالفة مرورية متنوعة، شملت السير دون تراخيص، وتجاوز السرعة المقررة، والوقوف العشوائي، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص. كما فحصت الأجهزة المختصة 2,824 سائقًا، وتبين تعاطي 222 منهم للمواد المخدرة.

وفي السياق ذاته، واصلت الوزارة حملاتها المرورية والانضباطية على الطريق الدائري الإقليمي، وتمكنت من ضبط 1,083 مخالفة مرورية، وفحص 267 سائقًا ثبت تعاطي 21 منهم لمواد مخدرة. كما أُلقي القبض على 11 محكومًا عليهم صادر بحقهم 31 حكمًا قضائيًا، وتم التحفظ على 3 مركبات لمخالفتها قوانين المرور.

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفين.

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