بعد سوزي الأردنية وأم سجدة.. القبض على تيك توكر شهير في القاهرة



كتب ـ عاطف مراد:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط "تيك توكر" شهير خلال تواجده بمنطقة القاهرة الجديدة، على خلفية اتهامه في عدة بلاغات ببث محتوى مخالف على وسائل التواصل الاجتماعي.

يأتي ذلك بالتزامن مع القبض على عدد من التيك توكرز المشاهير، إذ ألقت أجهزة وزارة الداخلية القبض على 7 من مشاهير "تيك توك" خلال أسبوع واحد فقط، بعد توجيه اتهامات إليهم بنشر مقاطع خادشة، والتحريض على سلوكيات منافية للآداب، والتربح غير المشروع من المحتوى، من بينهم أسماء أثارت جدلا واسعا على السوشيال ميديا، أبرزهم "مداهم"، و"سوزي الأردنية"، و"أم سجدة".

بدوره قال المحامي أشرف فرحات، إن بلاغاته ضد عدد من مشاهير "التيك توك" ضمن ما أسماه بحملة "تطهير المجتمع"، مؤكدا أنها لا تستهدف الأفراد، بل السلوكيات التي تُهدد الوعي العام، وتستغل الشهرة المصطنعة لتحقيق مكاسب غير مشروعة، داعيًا الدولة إلى مواصلة التصدي لهذه الظواهر بكل حزم.