محاكمة 4 متهمين في قضية "جبهة النصرة الثالثة".. الأحد

كتب– صابر المحلاوي:

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمقر محاكم بدر، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، جلسة محاكمة 4 متهمين في القضية رقم 9866 لسنة 2024 جنايات مدينة نصر أول، والمعروفة إعلاميًا باسم "جبهة النصرة الثالثة".

وكشف أمر الإحالة، أن المتهم الأول أسس وتولى قيادة جماعة إرهابية خلال الفترة من منتصف عام 2011 وحتى 8 نوفمبر 2021، بمحافظة القاهرة، بهدف الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأفاد أمر الإحالة أن المتهمين من الثاني حتى الرابع انضموا إلى الجماعة الإرهابية مع علمهم التام بأغراضها، كما قام المتهم الثاني بمد الجماعة بآلات وأدوات تساعدها في تنفيذ أنشطتها الإجرامية.