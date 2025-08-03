إعلان

اليوم.. محاكمة 9 متهمين بـ"خلية داعش عين شمس"

02:00 ص الأحد 03 أغسطس 2025

المستشار محمد السعيد الشربيني

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - صابر المحلاوي:

تنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم السبت، محاكمة 9 متهمين بـ"خلية داعش عين شمس".

كانت النيابة أحالت المتهمين لمحكمة الجنايات لأنهم خلال الفترة من مطلع عام 2017، وحتى 27 مايو من عام 2017، أسس المتهمين الأول والثاني تأسيس جماعة إرهابية الغرض منها الإخلال بالنظام وعمل خلايا عنقودية تتبع تنظم داعش الإرهابي.

كما وُجه للمتهمين الاعتداء على الشرطة واستحالا دماء المسيحين واموالهم وممتلكاتهم، ووجه للمتهمين من الـ 3 وحتى التاسع الانضمام لجماعة إرهابية وتلقى الأول والمتهم الثامن تدريبات عسكرية والتحق بمعسكرات تدريبية تتبع لتنظيم داعش في دولة سوريا.

ووُجه للمتهمين من الثاني وحتى التاسع جمع معلومات عن عدد من الضباط المتخصصين بتنفيذ أحكام قانون مكافحة الإرهاب وإلحاق الأذى بهم، وقاموا بأعمال تحضيرية لارتكاب جريمة إرهابية بأن جمعوا معلومات عن عدد من الضباط من أفراد القوات المسلحة والشرطة ودار عبادة للمسيحيين تمهيدا لاستهدافهم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المستشار محمد السعيد الشربيني خلية داعش عين شمس محكمة جنايات القاهرة جماعة إرهابية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بعد سوزي الأردنية وأم سجدة.. القبض على تيك توكر شهير في القاهرة

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان