بـ حشيش وأفيون.. تفاصيل القبض على "مداهم" بالقليوبية

كتب– علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية حملاتها ضد صناع المحتوى الخارجين عن القانون، حيث ألقت الأجهزة الأمنية القبض على البلوجر محمد خالد، المعروف باسم "مداهم"، بدائرة قسم شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، بعد اتهامه بنشر محتوى خادش للحياء العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

جاء التحرك الأمني عقب بلاغات متكررة تتهم المتهم بنشر مقاطع فيديو تتضمن إيحاءات وألفاظًا منافية للآداب العامة، في محاولة لجذب المتابعين وتحقيق أرباح مالية من وراء نسب المشاهدة.

وبتفتيشه، عُثر بحوزته على كمية من مخدري الحشيش والأفيون، ومبالغ مالية بعملات مختلفة، إلى جانب مشغولات ذهبية.

واعترف المتهم خلال التحقيقات الأولية بنشر المحتوى بهدف الربح، كما أقرّ بحيازته المواد المخدرة بقصد التعاطي.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأُحيل المتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.