القبض على "علياء قمرون" بتهمة الإساءة للآداب العامة

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط صانعة المحتوى "علياء قمرون"، الشهيرة بلقب "علياء مناديل"، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لملاحقة المتهمين بنشر محتوى خادش للحياء عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ويأتي قرار القبض على المتهمة بناءً على بلاغات رسمية وقرارات من النيابة العامة، تتهمها ضمن 11 بلوجرًا بمخالفة قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، من خلال نشر مقاطع مرئية تتضمن ألفاظًا وإيحاءات غير لائقة، تتنافى مع قيم المجتمع وأخلاقياته.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تمكنت الأجهزة المعنية من تحديد موقع المتهمة وضبطها، كما تم التحفظ على هاتفها وعدد من الأجهزة الإلكترونية الخاصة بها، والتي تُخضع حاليًا للفحص الفني للوقوف على طبيعة المحتوى المتداول.

تأتي هذه التحركات في إطار سياسة وزارة الداخلية للتصدي للظواهر السلبية المنتشرة عبر الإنترنت، خاصة ما يمس الأمن المجتمعي أو يسيء للأخلاق العامة، مع التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتورطين في مثل هذه الوقائع.