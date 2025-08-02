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الداخلية تكشف لماذا ألقت القبض على "سوزي الأردنية"؟

05:48 م السبت 02 أغسطس 2025

سوزي الأردنية

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كتب- صابر المحلاوي:

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط إحدى صانعات المحتوى "سوزي الأردنية"، عقب ورود عدد من البلاغات ضدها، تتهمها بنشر مقاطع فيديو تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء ومخالفة للآداب العامة، فضلاً عن إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تقنين الإجراءات، تم تحديد مكان المتهمة وضبطها، وتبين أنها مقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة.

وبمواجهتها، أقرت بقيامها بنشر المقاطع محل البلاغات بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية عبر منصات التواصل.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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سوزي الأردنية وزارة الداخلية صناع المحتوى خدش الحياء شرطة المطرية
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