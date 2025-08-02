كتب – أحمد عادل:

كشف أحمد العدوي، دفاع الحكم محمود البنا، عن آخر تطورات التحقيقات في البلاغ المقدم من موكله ضد لاعب الزمالك السابق أحمد حسام "ميدو"، يتهمه فيه بالسبّ والقذف والتشهير.

وقال العدوي، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، اليوم السبت، إن نيابة شرق القاهرة الكلية قررت إحالة أوراق البلاغ إلى نيابة الشؤون الاقتصادية، لاختصاصها بنظر البلاغ.

وأشار إلى أن النيابة لم تُصدر حتى الآن قرارًا بإحالة أحمد حسام "ميدو" للمحاكمة.

وكانت النيابة العامة قد قررت في وقت سابق إخلاء سبيل لاعب نادي الزمالك السابق أحمد حسام "ميدو"، على ذمة التحقيقات في اتهامه بسبّ وقذف الحكم محمود البنا، بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه.