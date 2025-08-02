الداخلية: ضبط 1034 قضية نقل ومواصلات و3464 سرقة كهرباء في يوم



كتب- علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع محافظات الجمهورية، حيث أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي عن ضبط عدد كبير من القضايا المتنوعة خلال 24 ساعة.

فقد تمكنت شرطة النقل والمواصلات من ضبط 1.034 قضية بمحطات المترو والسكة الحديد، كما ضبطت شرطة الكهرباء 3.464 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات تعاقد، بينما أسفرت جهود مباحث الضرائب والرسوم عن ضبط 446 قضية، من بينها مخالفات ضرائب عامة وجمارك.

كما تمكنت شرطة التعمير والمجتمعات الجديدة من ضبط 105 قضايا متنوعة، شملت مخالفات مبانٍ ومحالّ غير مرخصة، وتنفيذ قرارات إدارية.