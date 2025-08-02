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ضبط قضايا إتجار بالعملة بقيمة 4 ملايين جنيه خلال 24 ساعة

11:43 ص السبت 02 أغسطس 2025

النقد الأجنبي

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كتب- علاء عمران:


وجهت وزارة الداخلية ضربات أمنية مستمرة لضبط مرتكبي جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، في إطار جهودها لمكافحة قضايا الإتجار بالعملة.


وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن 4 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.


يأتي ذلك استمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تؤدي إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.


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النقد الأجنبي قضايا إتجار بالعملة
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