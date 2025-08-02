كيف تتجنب مضاعفة غرامة مخالفاتك المرورية؟

كتب- صابر المحلاوي:

يفاجأ كثير من قائدي السيارات عند تسديد غرامات المخالفات المرورية بأن المبلغ المطلوب قد تضاعف، رغم أن المخالفة ارتُكبت مؤخرًا، مما يثير التساؤلات حول أسباب تلك الزيادة.

في هذا السياق، أوضح اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق، قائلًا خلال مداخلة هاتفية في وقت سابق:- أن السبب الرئيسي لمضاعفة قيمة الغرامة هو تكرار نفس المخالفة خلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر، وهي ما يُعرف في قانون المرور بمنظومة "العود". وأكد أن تكرار المخالفة يُعرض صاحبها لعقوبات مغلظة، قد تشمل أيضًا عقوبات إضافية على الرخصة.

كيف تتجنب المضاعفة؟

ولتفادي هذه المشكلة، نصح قريطم بالامتناع عن ارتكاب نفس المخالفة مرتين خلال 6 أشهر، ومتابعة رسائل الغرامات التي تصل إلى الهاتف المحمول المُسجل لدى إدارة المرور.

كما أتاحت الإدارة العامة للمرور، عبر النيابة العامة، خدمة السداد الفوري للمخالفات المرورية بخصم 50%، بشرط الدفع خلال 3 أيام من تاريخ الإخطار بالمخالفة.

خطوات التصالح وسداد المخالفة إلكترونيًا:

الدخول على موقع النيابة العامة لخدمات المرور: اضغط هنا

اختيار "خدمات المرور"، ثم "الاستعلام عن مخالفات رخص المركبات" أو "رخص القيادة".

إدخال رقم اللوحة بدقة.

الضغط على "عرض المخالفات".

بعد ظهور التفاصيل، الضغط على "التصالح الفوري".

إدخال الرقم القومي ورقم الهاتف.

اختيار وسيلة الدفع الإلكتروني واستكمال العملية.

يُذكر أن الاستفادة من الخصم مشروطة بالسداد خلال 72 ساعة فقط من إخطارك بالمخالفة، وبعدها تُسجل القيمة الأصلية كاملة.