دفاع بدرية طلبة ينفي إحالتها للمحكمة الاقتصادية

كتب- أحمد عادل:

نفى المحامي أشرف فرحات، دفاع الفنانة بدرية طلبة إحالتها للمحكمة الاقتصادية في اتهامها بإساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي.

وقال فرحات في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إنه لم تستدعى موكلته الفنانة بدرية طلبة إلى النيابة العامة للاستماع لأقوالها أو التحقيق معها في الواقعة المذكورة.

وتابع فرحات، أنه لم تستلم موكلته أي محضر رسمي للحضور إلى جلسة محاكمة في محاكمتها بإساءة استخداممنصات التواصل الاجتماعي.