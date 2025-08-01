بالأسماء والمناصب.. تفاصيل حركة تنقلات ضباط مباحث الجيزة

كتب - محمد شعبان:

اعتمد اللواء علاء فتحي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة حركة التنقلات الخاصة بضباط المباحث اليوم الجمعة.

شملت الحركة تولي العميد أحمد نجم منصب رئيس المباحث الجنائية لقطاع أكتوبر، والعميد محمد الصغير رئيسا لمباحث قطاع الجنوب، والعقيد مجدي موسى رئيسا لمباحث تنفيذ الأحكام، والعقيد أحمد أبو بكر رئيسا لمباحث التموين، والعقيد مروان مشرف إلى قطاع المال.

وتولى العقيد إسلام المهداوي منصب مفتش مباحث أول وثان أكتوبر، والعقيد هاني الحسيني مفتشا لمباحث الغرب (الجيزة - بولاق الدكرور) والمقدم محمد داوود مفتشا لمباحث الجنوب (أبو النمرس - حوامدية) والعقيد هيثم سكر مفتشا لمباحث الوراق وأوسيم والعقيد إسلام سمير مفتشا لمباحث الشيخ زايد.

وجاء في الحركة تصعيد الرائد إبراهيم فاروق كمعاون مباحث الدقي، والرائد أحمد عصام عبدالباقى رئيسا لمباحث العمرانية خلفا للرائد أيمن سكوري الذي تم نقله لقسم بولاق الدكرور.

وشهدت الحركة تولي الرائد عصام الشناوي رئيس مباحث المنيرة الغربية والرائد أحمد عصام رئيسا لمباحث العجوزة والرائد أحمد ماهر رئيسا لمباحث الصف والرائد محمد حربي رئيسا لمباحث الحوامدية.

كما تضمنت الحركة تولي المقدم وليد كمال رئيس ماحث أبو النمرس، والرائد محمد أشرف رئيسا لمباحث ثالث أكتوبر، والرائد يوسف رشوان رئيسا لمباحث ثان الشيخ زايد، والرائد مصطفى عبد الله رئيسا لمباحث أوسيم.