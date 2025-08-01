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الداخلية تنفي إضراب نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل

09:08 م الجمعة 01 أغسطس 2025

النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمراكز إصلاح وتأهيل و

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القاهرة - مصراوي:

نفى مصدر أمنى جملةً وتفصيلاً صحة ما تم تداوله على إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعى من ادعاءات بشأن إضراب بعض النزلاء لوجود إنتهاكات داخل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل.

وأكد المصدر أن ذلك يأتى فى إطار سلسلة الإدعاءات التى دأبت على ترويجها جماعة الإخوان الإرهابية تكريساً لمحاولاتها اليائسة لإثارة البلبلة والنيل من حالة الاستقرار التى تنعم بها البلاد والتى يعيها الشعب المصرى بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأى العام.

وشدد المصدر على أن مراكز الإصلاح والتأهيل تتوافر بها كافة الإمكانيات المعيشية والصحية للنزلاء وفقاً لأعلى المعايير الدولية.

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إضراب نزلاء سجناء مركز إصلاح وتأهيل الداخلية جماعة الإخوان الإرهابية
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