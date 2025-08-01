كتب ـ رمضان يونس:

كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 4249 لسنة 2025 جنايات قسم العجوزة، والمقيدة برقم 1615 لسنة 2025 كُلي شمال الجيزة، تفاصيل اتهام 10 متهمين بالسطو المسلح على محل مشغولات ذهبية "جواهرجي" ـ مالكة يحمل جنسية إحدى دول الخليج ـ بحي العجوزة بالجيزة.

وذكرت النيابة العامة وفق أوراق الدعوى؛ أن المتهمين في اليوم العاشر من مارس 2025، سرقوا المنقولات "مجوهرات وعملات أجنبية" من مالك محل مجوهرات عن طريق الإكراه حال تواجده داخل المحل رفقة "عامل" لديه، عقب مغادرة الموظفين المحل، حيث أن المتهمين نسجوا مُخططًا إجراميًا قسموا فيه الأدوار، هدفه سرقة محل مجوهرات مملوك لجواهرجي خليجي، إذ أعدوا لتلك العملية أسلحة نارية "مسدس صوت" وأسلحة بيضاء ولاصق طبي.

وتابعت النيابة العامة، أن المتهمين باغتوا المجني عليهما "الجواهرجي" والعامل الذي كان معه، بالضرب وأشهروا أسلحة نارية في وجههما لبث الرعب في نفسيهما، حيث أنهما لم يقاوما أفراد العصابة، حتى تمكنوا بتلك الوسيلة من الاستيلاء على المنقولات "مشغولات ذهبية" والمبالغ المالية، ثم كبلوا أيديهم وكمموا فيهما بلاصقٍ أعُد سلفًا للعملية بغرض منعهما من الاستغاثة، ثم استولوا على جهاز تسجيل آلات المراقبة "دي في آر"، لإخفاء أثرالجريمة، وعقب إتمام العملية لاذوا بالفرار من مسرح الواقعة.

واستمعت النيابة العامة، لأقوال الجواهرجي الخليجي، ـ المجني عليه ـ الذي أكد أنه أثناء تواجده بالمحل خاصته لبيع المشغولات الذهبية، ورفقته عامل، فوجئ بدلوف المتهمين الأول والثاني والرابع داخل المحل مُشهرين في وجهيهما سلاحين ناريين "مسدس صوت" وسلاح أبيض "سكين"، مُهددين إياهما و الامتثال لأوامرهم مما بث الرعب في نفسيهما وشُل مُقاومتهما؛ فرضحا لهم وأجرى فتح خزائن المشغولات الذهبية، وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من سرقة المنقولات خاصته و مبالغ مالية ومشغولات ذهبية وهاتفين محمولين وجهاز تسجيل آلات المراقبة، ثم قيدوا حركتهما و كبلوا أيديهم بلاصق طبي وكمموا فيهما بغرض منعهما من الاستغاثة وعزي قصد المتهمين سرقتهما تحت وطأة الإكراه.

أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، ألقت القبض على المتهمين الـ 10، أحيلوا إلى محكمة الجنايات المختصة بتهمة السرقة عن طريق الإكراه وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص.