كتب- صابر المحلاوي:

أعلنت بوابة مرور مصر الإلكترونية عن طرح لوحة معدنية مميزة للسيارات في مزاد إلكتروني، تحمل الرقم "م ط 8888"، ووصل سعرها حتى الآن إلى 444 ألف جنيه، وسط استمرار التزايد عليها من شخص واحد فقط حتى هذه اللحظة.

ومن المقرر أن تنتهي المزايدة غدًا السبت 2 أغسطس 2025، وسط توقعات بارتفاع السعر مع قرب موعد الإغلاق.

خطوات الحصول على لوحة سيارة مميزة:

-ضمن خدماتها الإلكترونية، تتيح بوابة مرور مصر إمكانية طلب لوحة مميزة باتباع الخطوات التالية:

-الدخول إلى بوابة مرور مصر الإلكترونية.

-الضغط على أيقونة "لوحتك".

-إدخال البيانات المطلوبة بدقة.

-النقر على "كون لوحتك الآن".

-إدخال الحروف والأرقام المطلوبة ثم الضغط على "بحث".

-ويتم إرسال الطلب لإدارة الموقع، تمهيدًا لإدراجه في أقرب مزاد متاح. وفي حال الفوز بالمزايدة، يمكن السداد عبر البطاقة الائتمانية أو نقدًا بأحد فروع البنوك.

يُذكر أن هذه اللوحات تندرج ضمن خدمات وزارة الداخلية لتوفير لوحات مميزة للراغبين بأسعار تُحدد بالمزاد الإلكتروني.







