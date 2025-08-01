ضبط مسجل خطر لاتهامه بتزوير المحررات الرسمية بالمنيا

القاهرة - مصراوي:

تمكن ضباط مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من الإيقاع بعنصر إجرامي بالمنيا؛ لاتهامه بتزوير المحررات الرسمية والعرفية.

أكدت معلومات وتحريات المباحث أن المتهم يمارس نشاطا إجراميا تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام المنسوبة للعديد من الجهات والهيئات الحكومية مقابل مبالغ مالية متخذاً من مكتب "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة أول المنيا مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

بتقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (عدد من المستندات "المزورة" – عدد من الأختام والأكلاشيهات المقلدة والمنسوبين لعدد من الجهات – الأدوات والأجهزة المستخدمة فى أعمال التزوير).

وشملت المضبوطات هاتفين محمول، وبفحصهما فنيًّا تبين احتواؤهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المُشار إليه.