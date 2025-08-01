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مشاهير التيك توك وقعوا.. صانعتا محتوى في قبضة الشرطة (تفاصيل)

06:27 م الجمعة 01 أغسطس 2025

المتهمتان

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القاهرة - مصراوي:

ألقت قوات الأمن القبض على صانعتى محتوى لنشرهما مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن ألفاظ خادشة للحياء والخروج على الآداب العامة.

وزارة الداخلية أعلنت في بيان لها -الجمعة- أنه فى إطار ورود عدد من البلاغات ضد صانعتى محتوى لنشرهما مقاطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن ألفاظ خادشة للحياء والخروج على الآداب العامة وإساءة إستخدام مواقع التواصل الإجتماعى والتشكيك فى مصادر ثرواتهما.

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بتقنين الإجراءات تم ضبط المذكورتين (ربتى منزل - مقيمتان بالقاهرة والقليوبية).

وبمواجهتهما اعترفتا بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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