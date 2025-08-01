كتب - محمد شعبان:

لم يتخيل زوج صانعة محتوى معروفة أن ذهابه إلى قسم الشرطة لمساندتها في محنتها سيمنحه نفس مصيرها وسيزج به خلف القضبان في تطور مفاجئ وغير متوقع.

البلوجر المعروفة دخلت في مشادة كلامية حادة مع مقدمة برنامج على قناة فضائية -خلال تسجيل حلقة- تطورت إلى مشاجرة انتهت بتدخل مباحث مدينة الإنتاج الإعلامي واصطحاب الطرفين إلى قسم ثالث أكتوبر.

وفي الوقت الذي أخلت فيه النيابة العامة سبيل البلوجر، جاءت المفاجأة الكبرى عندما حضر زوجها لمساندتها، فخضع لفحص جنائي روتيني كشف عن صدور حكم قضائي ضده ومطلوب للتنفيذ، لتتحفظ عليه قوات الشرطة.