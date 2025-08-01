كتب ـ رمضان يونس:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام عدد من الأشخاص بالتعدي على شخصين لقيامهما بممارسة أعمال الدجل والسحر بإحدى المقابر بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات في هذا الشأن وأمكن تحديد وضبط الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو طرف أول "سائقان"، وطرف ثان "شخصان" جميعهم مقيمين بدائرة المركز، وبمواجهة الطرف الأول أقرا بأنه حال سيرهما بدائرة المركز شاهدا الطرف الثاني يقوما بوضع لفافات ورقية مدون عليها عبارات غير مفهومة بإحدى المقابر، وتمكنا من الإمساك بهما بمساعدة الأهالى وصرفهما.

وأكدت تحريات البحث الجنائي أنه بمواجهة الطرف الثانى قرر أحدهما بوجود مشاكل عائلية بمنزله فاستعان بالآخر والذي أوهمه بوجود أعمال سحر وقدرته على فكها واصطحبه إلى المقابر لدفن لفافات تحوى طلاسم، إلا أنهما فوجئا بتعدى الأهالى عليهما وتصويرهما وبث المقطع عبر موقع التواصل الاجتماعي وصرفها عقب ذلك من المكان.

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.