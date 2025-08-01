ضبط 237 متهمًا في قضايا مخدرات وتنفيذ 58 ألف حكمًا خلال 24 ساعة

كتب - علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة على مستوى الجمهورية، في إطار جهودها لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، ومكافحة حيازة الأسلحة غير المرخصة، وفرض السيطرة الأمنية بمختلف المحافظات.

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 224 قضية جلب مواد مخدرة، تورّط فيها 237 متهمًا، إلى جانب ضبط 53 قطعة سلاح ناري بحوزة عدد مماثل من المتهمين.

كما تمكنت القوات من تنفيذ 58,711 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وضبط 22 متهمًا هاربًا من تنفيذ أحكام، بالإضافة إلى ضبط 17 متهمًا في قضايا بلطجة.

وفي إطار جهود ضبط المركبات المخالفة، تم ضبط 330 دراجة نارية مخالفة، إلى جانب تحرير 25,527 مخالفة مرورية متنوعة.

كما أجرت الإدارة العامة للمرور فحصًا لـ56 سائقًا على الطرق السريعة، وتبين تعاطي 11 حالة للمواد المخدرة.

وتواصل وزارة الداخلية حملاتها الأمنية لإحكام السيطرة على الشارع المصري، والتصدي لكل صور الجريمة.