الداخلية تنفى اقتحام معرض سيارات بالشرقية.. : "مزاعم إخوانية"



كتب - علاء عمران:

نفت وزارة الداخلية صحة ما ورد في مقطع فيديو متداول على إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، زعم خلاله أحد الأشخاص تعرضه لانتهاكات من قِبل رجال الشرطة بمركز شرطة الحسينية بمحافظة الشرقية، متهمًا إياهم باقتحام معرض سيارات مملوك له، وتحطيم محتوياته، وسرقة مبالغ مالية، والاعتداء على أسرته بالضرب.

وأكد مصدر أمني أن الواقعة تعود إلى يوم 27 يوليو 2025، عندما تلقى مركز شرطة الحسينية بلاغًا بوقوع مشاجرة بين طرفين: الأول سائق "توك توك" مصاب بجروح قطعية، والثاني أحد أقارب الشخص الظاهر بالفيديو ونجله، وذلك بسبب خلاف حول أولوية تحميل الركاب.

وأوضح المصدر أنه أثناء تدخل قوات الشرطة لضبط طرفي المشاجرة، حاول الشاكي وشقيقه وعدد من أقاربه منعهم من أداء مهامهم، حيث أُلقي القبض عليهم جميعًا، بينما فرّ الشاكي هاربًا.

وأضاف أنه بعد صدور قرار من النيابة العامة بضبطه وإحضاره، أمكن تحديد مكان اختبائه وضُبط بنطاق محافظة الجيزة، مؤكدًا أن جميع الإجراءات نُفذت في إطار القانون وبدون أي تجاوزات.

وأشار المصدر إلى أن المتهم نشر الفيديو المزعوم قبل ضبطه، في محاولة للتشويش على عمل الأجهزة الأمنية، وأن هذه الأساليب تمثل استمرارًا لنهج جماعة الإخوان الإرهابية في تزييف الحقائق، وتوظيف الأكاذيب لتأليب الرأي العام، وهو ما بات مفضوحًا أمام وعي الشعب المصري.