الداخلية تحبط صفقة مخدرات بـ310 ملايين جنيه وتضبط 4.5 طن بالإسماعيلية

كتب - عاطف مراد:

أحبطت أجهزة وزارة الداخلية واحدة من أضخم محاولات جلب وترويج المواد المخدرة بمحافظة الإسماعيلية، بعدما تمكنت من ضبط عنصرين جنائيين شديدي الخطورة بحوزتهما كميات هائلة من المواد المخدرة قدرت قيمتها بنحو 310 ملايين جنيه.

وجاءت الضربة الأمنية في إطار الحملات الاستباقية التي يشنها قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية، لتتبع وضبط العناصر المتورطة في عمليات جلب وتوزيع المخدرات بشتى أنواعها.

وكشفت التحريات أن المتهمين كانا بصدد ترويج شحنة ضخمة من المواد المخدرة، تمهيدًا لتوزيعها على نطاق واسع. وعلى الفور، جرى إعداد الأكمنة اللازمة بعد تقنين الإجراءات القانونية، حيث تم استهداف المتهمين والقبض عليهما بنطاق محافظة الإسماعيلية.

وأسفرت المداهمة عن ضبط نحو 4.5 طن من المواد المخدرة، شملت 3 أطنان من مخدر الهيدرو، و1.5 طن من مخدر الحشيش، إلى جانب بندقية آلية كانت بحوزتهما.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تواصل وزارة الداخلية ملاحقة العناصر الإجرامية لقطع طرق تهريب وترويج المواد المخدرة.