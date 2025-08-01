"نهى" تطلب خلع زوجها: "بسامح فى خيانته ويغدر تاني"

كتبت - فاطمة عادل:

طلبت "نهى.م"، صاحبة الـ30 عامًا، الخلع من زوجها بعد 5 سنوات من الزواج، مؤكدة أنها لم تعد قادرة على احتمال خيانته المتكررة رغم محاولاتها المستمرة للحفاظ على بيتها من الانهيار.

وقالت الزوجة في دعواها أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس إنها واجهته عدة مرات بعد ضبطه متلبسًا بالخيانة، ومع كل مرة كان يعتذر ويتوسل إليها بالبكاء طالبًا السماح، إلا أنه ما يلبث أن يعود لخيانته مع نساء أخريات، متذرعًا في كل مرة بحجج مختلفة.

وأضافت أنها سامحته أكثر من مرة من أجل أطفالها، إلا أنه أساء فهم تسامحها وظنه ضعفًا، فتمادى في خيانته، معتبرًا الأمر مجرد "نزوة"، ومشددًا على أن "كل الرجالة كده".

وأكدت الزوجة أن حياتها تحولت إلى دائرة مغلقة من الشك والخذلان والانكسار، مشيرة إلى أنها فقدت الثقة بنفسها، وأصبحت تعيش في حالة دائمة من القلق والترقب لتصرفات زوجها، في ظل مراقبتها المستمرة لهاتفه وتحركاته، ما أدى إلى توتر العلاقة بينهما.

وأوضحت أنها حاولت كثيرًا أن تكون زوجة متسامحة ومتفهمة، وسعت لتحسين نفسها وإرضائه، لكنه لم يُقدر تلك المحاولات، واستمر في إيذائها معنويًا حتى قررت إنهاء تلك العلاقة.

واختتمت الزوجة حديثها للمحكمة قائلة: "أنا ست ليّا كرامة، وقررت أبدأ من جديد بعد ما اتأخرت في اتخاذ القرار، بس وصلت لقناعة إن اللي مايخافش على مراته وبيته، ميستحقهاش".