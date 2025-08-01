الداخلية: لا صحة لاختفاء ضابط سابق قسريًا والمقطع المتداول "مفبرك"

القاهرة - مصراوي:

نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله بإحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن مقطع صوتي منسوب لأحد الأشخاص والادعاء بكونه ضابط شرطة.

وأكد المصدر أن المذكور استقال من الخدمة منذ أكثر من عامين بسبب معاناته من مرض نفسى أعجزه عن الاستمرار فى عمله، وأنه ليس له علاقة بهيئة الشرطة حالياً.

كما نفى المصدر جملةً وتفصيلاً ما أُثير من مزاعم بشأن اختفائه قسرياً، لافتا بأن الفحص أثبت أنه متواجد بمحل إقامته، وقدمت أسرته تقريراً طبياً صادراً عن أحد مستشفيات الطب النفسى بشأن حالته المرضية.

ويأتى ذلك فى إطار ما دأبت عليه الجماعة الإرهابية من اختلاق الأكاذيب وترويج الشائعات لمحاولة زعزعة الثقة فى حالة الاستقرار الأمنى والذى أصبح معلوماً للشعب المصرى وهو ما يؤكد على حالة الإفلاس التى تمر بها الجماعة.