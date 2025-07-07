كتب - أحمد أبو النجا:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدي بالضرب على مالك صيدلية بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة، مستخدمًا سلاحًا أبيض، والتسبب في إصابته.

وبالفحص، والتقابل مع القائم بالنشر (مالك الصيدلية - مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم)، أفاد بتضرره من مالك العقار الكائن به مقر الصيدلية (له معلومات جنائية)، لقيامه بتاريخ 3 الجاري بالتشاجر معه والعاملين بالصيدلية دون إحداث تلفيات أو إصابات، بسبب تعليق لافتة تخص الصيدلية أمام شرفة المشكو في حقه.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المشكو في حقه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما تبين أن اللافتة غير مرخصة، وتمت إزالتها بواسطة الجهات المختصة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.