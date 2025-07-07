كتب - علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن قيام قائد سيارة ربع نقل بالسير عكس الاتجاه بالطريق الدولي الزراعي بين طنطا وكفر الشيخ، ما عرّض حياته وحياة المواطنين للخطر.

وبالفحص، أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها (مقيم بدائرة مركز شرطة كفر شكر بمحافظة القليوبية)، والذي برر فعلته بأنه كان يحاول اختصار الطريق.

تم التحفظ على السيارة، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدها.