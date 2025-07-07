كتب – أحمد أبو النجا:

استقبل المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، وفدًا قضائيًا رفيع المستوى من سلطنة عُمان، بديوان عام الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.

تأتي الزيارة في إطار البرنامج التدريبي المقام بالقاهرة تحت عنوان: "الإدارة الرقمية واستراتيجيات التحول في بيئة العمل الحديثة"، والذي يُعقد خلال الفترة من 6 إلى 10 يوليو الجاري، بحضور عدد من مساعدي الوزير المعنيين.

واستهلت الزيارة بجولة تفقدية داخل مقر وزارة العدل، اطلع خلالها الوفد العُماني على نظم العمل الحديثة، وما أحرزته الوزارة من تقدم في التخلي عن النظام الورقي والاعتماد الكامل على أحدث الحلول التكنولوجية، لاسيما فيما يتعلق بمشروعات التحول الرقمي والتقاضي الإلكتروني.

وعقب الجولة، عقد الوزير لقاءً رسميًا مع الوفد، رحّب خلاله بهم، مشيدًا بعمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع بين جمهورية مصر العربية وسلطنة عُمان، خاصة في المجالين القضائي والقانوني، مؤكدًا أهمية تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بما يحقق مصالح البلدين.

من جانبه، عبّر أعضاء الوفد العُماني عن بالغ سعادتهم بزيارة وزارة العدل المصرية، مشيدين بما لمسوه من تطور تقني وإداري داخل مقر الوزارة، وبالجهود المبذولة للارتقاء بمنظومة العدالة وتحقيق التحول الرقمي، بما يُسهم في تعزيز كفاءة الإجراءات القضائية وتحقيق العدالة الناجزة.

وفي ختام اللقاء، أعرب وزير العدل عن تقديره لزيارة الوفد العُماني، مؤكدًا حرص مصر على مواصلة تعزيز أوجه التعاون المشترك مع سلطنة عُمان في مختلف المجالات القانونية والقضائية، وتبادل الخبرات بما يعكس عمق العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين.