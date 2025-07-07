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قرار قضائي في الدعوى المقامة من طليقة إبراهيم سعيد بشأن المصروفات الدراسية

03:41 م الإثنين 07 يوليه 2025

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كتب - أحمد عادل:

حددت المحكمة المختصة جلسة 13 يوليو الجاري، لنظر أولى جلسات إعادة محاكمة إبراهيم سعيد، لاعب الأهلي السابق، في الدعوى المقامة من طليقته بشأن المطالبة بسداد المصروفات الدراسية الخاصة بابنته.

وفي وقت سابق، صرّح المحامي محمد رشوان، دفاع إبراهيم سعيد، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، بأنه تقدم بطعن على قرارات الحبس الصادرة بحق موكله في تلك القضايا، كما حرر بلاغًا رسميًا ضد طليقة موكله بتهمة التزوير.

وأضاف أن جهات التحقيق قررت إخلاء سبيل إبراهيم سعيد، مع تحديد جلسات لاحقة لإعادة النظر في القضايا محل النزاع.

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إبراهيم سعيد المصروفات الدراسية محمد رشوان
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