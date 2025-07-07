39 قضية من طليقته.. إخلاء سبيل إبراهيم سعيد بعد استئنافه على حكم حبسه

كتب - أحمد عادل:

كشف المحامي محمد رشوان، دفاع اللاعب السابق إبراهيم سعيد، عن تفاصيل جديدة بشأن الأحكام الصادرة ضد موكله في القضايا المرفوعة من طليقته، والتي بلغت 39 قضية.

وقال "رشوان" في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إنه تقدم بطعن على قرارات الحبس الصادرة بحق موكله في تلك القضايا، كما حرر بلاغًا رسميًا ضد طليقته يتهمها فيه بالتزوير.

وأضاف أن جهات التحقيق قررت إخلاء سبيل إبراهيم سعيد، مع تحديد جلسات لاحقة لإعادة النظر في القضايا محل النزاع.