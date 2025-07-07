إعلان

39 قضية من طليقته.. إخلاء سبيل إبراهيم سعيد بعد استئنافه على حكم حبسه

03:24 م الإثنين 07 يوليه 2025

المحامي محمد رشوان وإبراهيم سعيد

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - أحمد عادل:
كشف المحامي محمد رشوان، دفاع اللاعب السابق إبراهيم سعيد، عن تفاصيل جديدة بشأن الأحكام الصادرة ضد موكله في القضايا المرفوعة من طليقته، والتي بلغت 39 قضية.

وقال "رشوان" في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إنه تقدم بطعن على قرارات الحبس الصادرة بحق موكله في تلك القضايا، كما حرر بلاغًا رسميًا ضد طليقته يتهمها فيه بالتزوير.

وأضاف أن جهات التحقيق قررت إخلاء سبيل إبراهيم سعيد، مع تحديد جلسات لاحقة لإعادة النظر في القضايا محل النزاع.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إبراهيم سعيد محمد رشوان
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

ننشر التحويلات المرورية بالطريق الدائري الإقليمي لتنفيذ أعمال الصيانة
بديل الثانوية العامة 2025.. تفاصيل نظام البكالوريا المصرية
"ستراتوس" متحور كورونا الجديد.. ما خطورته؟
كواليس زواج محمد النني للمرة الثانية.. القصة الكاملة من الإمارات حتى انفجار الجدل
الفنانة الدنماركية تعلق على تصدرها التريند بعد اتهامها لمها الصغير بسرقة لوحاتها