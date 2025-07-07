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فيديو مثير | أطفال متعلقون بسيارة تسير وسط الطريق.. وتحرك عاجل من الداخلية

02:19 م الإثنين 07 يوليو 2025

أطفال متعلقون بسيارة

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كتب- علاء عمران:
رصدت الأجهزة الأمنية تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله قائد سيارة ملاكي وهو يسمح لعدد من الأطفال بالتعلق بالسيارة من الخارج أثناء سيرها بمحافظة الشرقية، ما عرّض حياتهم وحياة المواطنين للخطر.
وبالفحص، أمكن تحديد السيارة وضبط قائدها، وتبين أنه موظف ومقيم بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق. وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، بقصد اللهو.
تم التحفظ على السيارة، واتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدها.

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الأجهزة الأمنية مقطع فيديو قائد سيارة ملاكي الأطفال
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