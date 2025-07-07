فيديو يوقع بعصابة "الإستروكس" في السلام

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن قيام عدد من الأشخاص بالإتجار في المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة السلام ثانِ بالقاهرة.

وبالفحص، أمكن تحديد وضبط الأشخاص الظاهرين في مقطع الفيديو، وعددهم 5 عناصر إجرامية، مقيمين بدائرة القسم، وبحوزتهم: كمية من مخدر الإستروكس وزنت أكثر من كيلو جرام، وسلاح ناري "فرد خرطوش"، ومبلغ مالي من متحصلات نشاطهم الإجرامي.

وبمواجهتهم، اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الإتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة.