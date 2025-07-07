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"الدفع أو الفضيحة".. حكم رادع من الجنايات ضد المتهم بابتزاز فتاة بمدينة نصر

01:36 م الإثنين 07 يوليو 2025

سجن - تعبيرية

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كتب – أحمد عادل:

قضت محكمة جنايات مدينة نصر أول، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة المتهم "د. و." غيابيًا بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، لاتهامه بابتزاز فتاة وتهديدها بإفشاء صور خاصة خادشة للحياء.

صدر الحكم برئاسة المستشار جمال حسن أحمد، وعضوية المستشارين أيمن بديع لبيب، وتامر أحمد رضا، وأمانة سر معتز مدحت عفيفي.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم "د. و."، خلال الفترة من عام 2019 حتى عام 2024، بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، قام بتهديد المجني عليها "ي. ن." كتابة، وذلك بإرسال رسائل نصية عبر تطبيق "واتساب"، تتضمن تهديدًا بإفشاء أمور خادشة بالشرف.

وتابع أمر الإحالة أن التهديد كان مصحوبًا بطلب دفع مبلغ مالي، على النحو المبين بالتحقيقات، كما تعمّد المتهم إزعاج المجني عليها بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وذلك على النحو الثابت بالأوراق.

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