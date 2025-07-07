الداخلية تنفذ 72 ألف حكم قضائي وتضبط مئات القضايا خلال 24 ساعة

كتب- علاء عمران:

نفذت أجهزة وزارة الداخلية، في مختلف مديريات الأمن، حملة أمنية موسعة خلال 24 ساعة أسفرت عن نتائج كبيرة.

تم ضبط 311 قضية مخدرات بحوزة 338 متهمًا، إلى جانب 150 قطعة سلاح ناري و244 سلاحًا أبيض، وورشة لتصنيع الأسلحة.

كما نُفذ 72,757 حكمًا قضائيًا متنوعًا شملت أحكام جناية وحبس وغرامات ومخالفات.

وضُبط تشكيل عصابي ارتكب 4 حوادث، إضافة إلى ضبط 32 متهمًا هاربًا و19 متهمًا في قضايا بلطجة.

كما تم ضبط 366 دراجة نارية مخالفة، و23,951 مخالفة مرورية، وفحص 61 سائقًا تبين تعاطي 11 منهم للمخدرات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية كافة، وتواصل الوزارة جهودها لضبط الخارجين عن القانون.

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